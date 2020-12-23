شكرا لقرائتكم خبر الجولة التاسعة.. أرقام المهاجمين تتكسر والاتحاد دون خسارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كسرت الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان أرقاما قياسية فردية لمهاجمين، ومنحت فرقا أرقاما لافتة تحققت لأول مرة هذا الموسم.

الهداف التاريخي

سجل الفرنسي قوميز مهاجم الهلال (الهداف التاريخي) للهلال من بين اللاعبين الأجانب برصيد 82 هدفا متخطيا البرازيلي إدواردو 81 هدفا.

الاتحاد دون خسارة

على صعيد الفرق، حقق النصر الفوز الأول خارج أرضه هذا الموسم، وواصل الاتحاد سلسلة الخروج دون خسارة للمرة الثامنة، وهي السلسلة التي لم يحققها منذ أكثر من عامين، فيما نادي الرائد خرج لأول مرة بشباكه نظيفة ونقطة بعد 4 هزائم.

مفاجآت الجولة

وسجلت الفرق التي حققت مفاجآت في كأس خادم الحرمين الشريفين خسائر بالجولة التاسعة تقدمهم فريق العين، الذي فاز على الأهلي وخسر من الوحدة، وكذلك الفتح الذي أخرج الهلال، إضافة إلى القادسية الذي كسب الشباب وخسر من الهلال.

النتيجة الأكبر

وحقق التعاون النتيجة الأكبر في الجولة بفوزه على الشباب 4 أهداف، وهي أعلى نتيجة يخسر بها الشباب منذ بداية الدوري.

الرائد وأبها

رقميا تساوى الرائد وأبها في كل الأرقام من فوز وخسارة وحتى مجموع الأهداف المسجلة والتي تلقاها الفريقان في المركز الحادي عشر، وتصدر الهلال والأهلي الفرق هجوميا بـ16 هدفا، وحافظ الهلال على دفاعه الأقوى بعد تلقيه 4 أهداف فقط.

أقل الفرق خسارة

الوحدة الفريق الوحيد في الدوري الذي لم يذق التعادل، فيما خسرت كل فرق الدوري، وكانت أقل الفرق خسارة الاتحاد والهلال والتعاون بخسارة واحدة، والنصر والعين وضمك الأكثر خسارة بـ6 مباريات.