شكرا لقرائتكم خبر الشباب يخطط لإقالة كايشينيا.. وبديله مدرب الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تدرس إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان قرار إلغاء عقد مدير الفريق الكروي الأول الفني البرتغالي بيدور كايشينيا، الذي يرتبط بعقد تدريبي مع النادي حتى 2023.

وتأتي الدراسة بإلغاء العقد بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الحالية، التي كان آخرها الخسارة غير المتوقعة من فريق التعاون بأربعة أهداف نظيفة، بالرغم من النقص العددي للفريق جراء الإصابات، وإصابة بعض اللاعبين بفيروس كورونا، ويشكل الشرط الجزائي أكبر العقبات التي ستواجه الإدارة الشبابية حال الوصول إلى الخيار النهائي لإنهاء عقد كايشينيا، إضافة إلى تسجيل أعباء العقد التدريبي الجديد من حيث مقدمات العقود وخلافه.

وكشفت»مكة» أن قرار الإلغاء سيكون على الأرجح في الـ6 من يناير المقبل، بعد أن ينهي الفريق مشاركته أمام فريق الاتحاد، لا سيما وأن الفريق ستواجهه مباريات صعبة خلال الفترة المقبلة، من بينها ضد متصدر دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فريق الهلال.

ويتصدر المدرب البرازيلي هيرون ريكاردو الذي أقيل أول أمس من تدريبات فريق الإسماعيلي المصري، قائمة الخيارات الشبابية.

عقبات إنهاء عقد كايشينيا: