شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي لأصحاب الهمم» يعتمد خطة 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم في اجتماعه الأخير لعام 2020 برئاسة ثاني جمعة بالرقاد الذي عقده عبر تقنية الاتصال المرئي خطة العام الجديد 2021 التي تشتمل على العديد من البرامج الرياضية والثقافية والمجتمعية وصولاً إلى المراد بعد التحديات التي تواجه رياضة «أصحاب الهمم» في العالم بسبب تداعيات جائحة كورونا.

حضر الاجتماع محمد عبد الكريم جلفار نائب رئيس مجلس الإدارة، وحريز المر بن حريز، ومنى بن حماد، وحسن المزروعي أعضاء المجلس، وماجد العصيمي المدير التنفيذي.

وتشتمل أبرز ملامح الخطة الرياضية على بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم التي باتت محط أنظار العالم ورقماً مهماً في الخريطة العالمية والتي تنطلق في السادس من فبراير/شباط المقبل بألعاب القوى «الجائزة الكبرى» تعقبها القوس والسهم في الحادي والعشرين من الشهر نفسه على أن تقام بطولة الريشة الطائرة يوم 29 مارس/آذار المقبل تليها رفعات القوة «كأس العالم» يوم 13 يونيو/حزيران، فيما يختتم هذا الحدث العالمي المهم ببطولة البوتشيا التي تقام يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني، إضافة إلى مشاركات فرق النادي المختلفة في الموسم المحلي من أجل المحافظة على المكتسبات التي تحققت خلال المواسم الماضية، وخصوصاً أن النادي وضع الخطط الكفيلة الخاصة باستعادة اللاعبين جاهزيتهم وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بعد أن تسببت «الجائحة» في تأجيل عدد من البطولات المحلية وكذلك المحطات الأخيرة للبطولات المؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو.

وتعزز البرامج الثقافية والمجتمعية قدرات «أصحاب الهمم» بتمكينهم وتنمية مهاراتهم والتواصل المستمر مع أسرهم لتحقيق طموحاتهم المطلوبة على الصعد كافة.

ووجه المجلس الشكر إلى مجلس دبي الرياضي على متابعته وتوفير كل مقومات النجاح لأصحاب الهمم لتجاوز تحديات مرحلة جائحة «كورونا».

كما وجه المجلس الشكر إلى شركاء النادي والرعاة الاستراتيجيين والشركات والمؤسسات الذين ستكون لهم بصمتهم أيضاً في العام الجديد.

كما اطلع الاجتماع على برنامج إعداد لاعبي النادي النخبة الذين سيمثلون الدولة في النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية، بقيادة البطل البارالمبي محمد خميس التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو في أغسطس/آب المقبل من أجل أن يرفع اللاعبون علم الإمارات عالياً خفاقاً في هذا المحفل البارالمبي المهم.