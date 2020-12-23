شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يضع تلميذه في ورطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استمرت معاناة أرسنال وخسر على أرضه 4-1 أمام مانشستر سيتي حامل اللقب ليخرج من دور الثمانية لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، في الوقت الذي زادت متاعب مدرب «المدفعجية» الإسباني مايكل أرتيتا الذي أصبح تحت مقصلة الإقالة؛ حيث يقدم فريقه أسوأ بداية في تاريخه منذ عام 1974.

وعدا عن نتائج الدوري الكارثية واحتلاله للمركز الـ15، تكبد أرسنال أمام سيتي أثقل هزيمة على ملعبه في كأس محلي، منذ الخسارة أمام تشيلسي بخماسية نظيفة، بالدور الرابع من كأس الرابطة في عام 1998، تحت قيادة المدرب آرسين فينجر حينها.

أما مانشستر سيتي حامل لقب كأس الرابطة في آخر 3 مواسم فحقق مجموعة من الأرقام المميزة، حيث نجح في الفوز في آخر 18 مباراة في كأس الرابطة، بداية من أكتوبر/ تشرين الأول 2016، ووصل إلى نصف نهائي الكأس للموسم الرابع على التوالي، وبات أول فريق يتغلب على آرسنال في 4 مباريات متوالية على ملعب الإمارات.

وتقدم سيتي، بهدف بضربة رأس للمهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس في الدقيقة الثالثة، وأدرك فريق المدرب ميكل أرتيتا التعادل بضربة رأس من ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 31.

وارتكب رونار أليكس رونارسون حارس أرسنال خطأ في التعامل مع ركلة حرة نفذها رياض محرز، وأفلتت الكرة من بين ذراعيه، ليتقدم سيتي 2-1 في الدقيقة 54، وأضاف فيل فودن الهدف الثالث لسيتي، واختتم المدافع إيمريك لابورت الأهداف لفريق المدرب بيب جوارديولا لتستمر معاناة أرسنال الذي يقبع في المركز 15 بالدوري الإنجليزي الممتاز وبفارق أربع نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

وتحدثت الصحف الإنجليزية عن مآسي أرسنال ومدربه أرسنال الذي تلقى الصفعة الجديدة من صديقه وأستاذه بيب جوارديولا مدرب سيتي، حيث سبق لأرتيتا أن عمل مساعداً له من 2016 حتى 2019.

وعنونت صحيفة «ديلي تليجراف»: «جوارديولا لا يظهر أي رحمة تجاه أرتيتا»، في حين قالت «التايمز» إن «الأخطاء المضحكة تضاف إلى ويلات أرتيتا»، وكتبت «الجارديان»: «أخطاء الحارس رونارسون المضحكة تمهد للسيتي الطريق إلى نصف نهائي كأس الرابطة، لتكدس المزيد من البؤس على أرتيتا».

وكان أرتيتا قال قبل المباراة إنه يود مشاهدة «مقاتلين» وليس «ضحايا»، بينما قال عقب الخسارة إنه على الرغم من هذه النتيجة فإنه شاهد الروح القتالية المطلوبة من اللاعبين لقلب الأمور هذا الموسم.

وقال أرتيتا «سينصب تركيزي على المقاتلين في التشكيلة والروح التي أظهرناها الليلة أمام منافس صعب. تابعت الكثير من المقاتلين».

من جهته، دافع جوارديولا عن أرتيتا، وقال بعد المباراة «في منصبنا كمدربين يتم الحكم علينا وفقاً للنتائج. يمكن فقط أن أقول إن أرتيتا كان معي لفترة طويلة في مانشستر سيتي وهي الفترة الأنجح لنادينا».

وأضاف عن مواطنه الإسباني «في بعض الأحيان نحتاج في عملنا إلى الوقت. هذا وقت التحلي بالصبر. إنه مدرب رائع ويعمل بشكل مميز ويضع مصلحة النادي قبل أي قرار يتخذه».

والتحق سيتي بفريق برنتفورد في الدور قبل النهائي لكأس الرابطة بعدما فاز الفريق القادم من دوري الدرجة الثانية 1-صفر على نيوكاسل يونايتد.