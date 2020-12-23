شكرا لقرائتكم خبر عن «البرغوث» يبتسم في ليلة كسر «الملك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح ليونيل ميسي الأكثر تسجيلاً للأهداف مع فريق واحد لكرة القدم بعدما وصل إلى الهدف 644 مع برشلونة خلال مواجهة ريال بلد الوليد، ليجتاز رقم الأسطورة بيليه مع سانتوس البرازيلي، في ليلة خاصة للاعب المعروف باسم"البرغوث" الذي ابتسم بعد غياب طويل.

وكان النجم الأرجنتيني البالغ عمره 33 عاماً عادل رقم بيليه البالغ 643 هدفاً عندما هز شباك فالنسيا يوم السبت الماضي، قبل أن يصنع الثلاثاء هدفاً لزميله كليمو لينجليه هو الأول له هذا الموسم في الدوري، ثم يهز الشباك بنفسه بتسديدة قوية من مدى قريب في الدقيقة 65 لتصبح النتيجة 3-صفر، وهي النتيجة النهائية للمباراة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 24 نقطة واحتل المركز الخامس بعدما قدم أفضل عروضه هذا الموسم، لكنه ما يزال بعيداً بفارق 8 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر والذي لعب مباراة أقل.

وبدا ميسي سعيداً خلال مباراة بلد الوليد، وقدم بعضاً من لمحاته السابقة، فصنع وسجل وسدد، وهو أبدى سعادته بعد اللقاء بتحطيم رقم «الملك» البرازيلي، حيث قال: «عندما بدأت لعب كرة القدم، لم أكن أعتقد أبداً أنني سأحطم أي رقم قياسي، خصوصاً هذا الذي حطمته اليوم، والذي كان مسجلاً باسم بيليه».

وتابع ميسي: «أريد أن أشكر كل من ساعدني خلال كل هذه السنين، زملائي في الفريق، عائلتي، أصدقائي وكل من يدعمني كل يوم».

وسجل بيليه 643 هدفاً في 665 مباراة رسمية مع سانتوس، بينما احتاج ميسي لخوض 749 مباراة لتحطيم هذا الرقم، ونجح ميسي في ذلك خلال 17 موسماً مقارنة ببيليه الذي احتاج إلى 19 موسماً.

وخاض بيليه، البالغ عمره الآن 80 عاماً، مباراته الأولى مع سانتوس وعمره 15 عاماً في عام 1956 ورحل عن الفريق عام 1974 بعد فوزه بستة ألقاب للدوري البرازيلي إضافة إلى لقبين لكأس ليبرتادوريس في أمريكا الجنوبية التي تعادل دوري أبطال أوروبا.

وفاز ميسي، الذي خاض أول مباراة مع برشلونة وعمره 17 عاماً في 2004، بعشرة ألقاب للدوري الإسباني مع النادي فضلاً عن أربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

من جهته، اعتبر مهاجم منتخب إنجلترا السابق وهداف مونديال المكسيك 1986 غاري لينيكر أن الرقم القياسي لليونيل ميسي،لا يمكن تحطيمه على الإطلاق.

وقال لينيكر عبر حسابه على تويتر "لتحطيم الرقم القياسي لميسي مع 644 هدفاً، يتعين على أحدهم أن يسجل 43 هدفاً على مدى 15 عاماً تواليا... ومع ناد واحد".

وأضاف أن "هذا الرقم لن يستطيع أحد تحطيمه، لا أحد".

أما السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد،فقد وصف ميسي بأنه "عبقري" .

وفي مقابلة مع شبكة (سكاي) تحدث أوبلاك عن مواجهاته أمام "البرغوث" قائلاً "إنه يرى أقدامي، إذا تقدمت خطوة للأمام، سيرى ذلك، وسيسدد في الجانب الآخر. لهذا هو الأفضل، ولهذا من الصعب للغاية اللعب أمامه. هو لا يظهر ذلك لكنه دائما ما يرى ويشاهدك دائما، عيناه على الكرة لكنه يراك، هو يرى كل شيء، وفقا لما أعتقده".

وأضاف "سجل في مرماي الكثير من الأهداف، بشكل زائد عن الحد. لكنه لاعب كبير ومذهل، هو أفضل لاعب. سجل في مرماي الكثير من الأهداف وأحيانا تتساءل كيف يسجل بهذه السهولة؟"