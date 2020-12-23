شكرا لقرائتكم خبر عن كايو يثق بقدرة خورفكان على هزيمة الوصل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

قال البرازيلي كايو زاناردي مدرب فريق خورفكان إن مباراة «النسور» مع الوصل في دوري الخليج العربي، هي بين فريقين، وليس مع مواطنه مدرب «الإمبراطور» هيلمان، مؤكداً قدرة فريقه على الفوز في لقاء الجمعة.

ويملك خورفكان 8 نقاط ويتطلع للوصول إلى 11 نقطة، وأوضح كايو: إنها مقابلة في الدوري بين الفريقين وليست بيني وبين وهيلمان، بالتأكيد هذه المباراة مهمة جداً لفريقي بعد الفوز الأخير على عجمان، فهذا الانتصار منحنا ثقة كبيرة وعلينا الاستمرار في الطريق نفسه، وقد قمنا بعمل جيد خلال الأيام التي أعقبت مباراة عجمان، واللاعبون أظهروا حماساً وجدية ورغبة بالطبع في الفوز.

وتابع: لا نتوقع مهمة سهلة، فكل مباريات الدوري صعبة والوصل فريق كبير ويملك لاعبين جيدين وعلينا ان نركز جيداً وأن نحاول فرض أسلوبنا على المنافس منذ البداية حتى نتمكن من الوصول لمرماه ونحقق الهدف، وأنا لدي ثقة في فريقي وأرى انه قادر على الفوز.

وذكر كايو انه لايفكر في لاعبي الفريق المنافس ويركز دائماً على لاعبيه فريقه، واوضح: ليما لاعب كبير لكني افكر في فريقي ولاعبي خورفكان.

ومن جهته، قال رامون لوبيز مهاجم خورفكان وهدافه ان الفريق حقق نتيجة جيدة في الجولة الأخيرة لكنها ليست كافية وهو مازال بحاجة إلى المزيد من العمل والنتائج الجيدة، وأوضح: نشعر بأننا في وضع جيد ومعنويات عالية بطبيعة الحال ونتطلع إلى الفوز على الوصل، كل لاعب في الفريق تدرب جيداً واستعد للمواجهة الكبيرة التي نستهدف فيها الانتصار الثالث في المسابقة.