شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: الأهلي أول فريق في العالم يلعب أول أربع أسابيع علي أرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، على تأجيل مباراة القمة بين القطبين التي كان مقرر لها يوم الاثنين المقبل، في الجولة الرابعة بالدوري قائلا:" الأهلي أول فريق في العالم يلعب أول أربع أسابيع من الدوري على أرضه وده نظام المسابقة عندنا".

تسائل الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن سبب تأجيل لقاء القمة بين القطبين قائلا :" يا تري ما هو سبب تأجيل لقاء الزمالك و الأهلي".

قرر مسئولو اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها يوم 28 ديسمبر الجاري، واستبدالها بمباراتي سموحة مع الزمالك ضمن الاسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز في الخامسة من مساء الاثنين المقبل 28 ديسمبر الحالي بستاد برج العرب، ومباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري ضمن الأسبوع الثالث للمسابقة في السابعة والنصف مساء الاثنين 28 ديسمبر الحالي بستاد السلام وي الأهلي، على أن يعلن مواعيد مباراتي الاتحاد مع إنبي والأهلي مع الزمالك ضمن الأسبوع الرابع في موعد لاحق.

وكانت لجنة الحكام باتحاد الكرة فى مأزق بسبب صعوبة استقدام طاقم أوروبى لمباراة القمة التي تجمع الأهلى والزمالك بالدورى الاثنين المقبل الموافق 28 ديسمبر الجارى، فى ظل انتشار فيروس كورونا فى أوروبا واتجاه أغلب دول أوروبا لوقف رحلات الطيران، وتسعى اللجنة حاليا للتواصل مع بعض الاتحادات مثل إسبانيا وإيطاليا وهولندا، على أمل حل الأزمة أو اللجوء إلى حكام أمريكا الجنوبية.

وأرسلت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج، خطابات إلى عدد من الاتحادات الأوروبية التى تستعين بتقنية الفيديو لاستقدام طاقم حكام أوروبى لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك يوم 28 ديسمبر الجارى فى الأسبوع الرابع بالدورى، وعلى رأسها اتحادات إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا وهولندا، على أن يتحمل اتحاد الكرة تكاليف استقدام الحكام الأجانب للمباراة هذا الموسم كما هو متعارف عليه.

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة السعي لتعيين حكام أجانب لمباراة الزمالك والأهلي، المقرر لها 28 ديسمبر الجاري، فى الجولة الرابعة للدورى الممتاز باستاد القاهرة، وأنه تم مخاطبة عدد من الدول لتعيين حكام دوليين لإدارة اللقاء.



