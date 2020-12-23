شكرا لقرائتكم خبر عن أليو ديانج: هدفي فى مرمى سونيديب نتاج عمل جماعي.. ونسعى لتحقيق النجمة العاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر المالي أليو ديانج، لاعب وسط الأهليي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب فريق سونيديب بطل النيجر، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن الفريق حقق بداية طيبة في مستهل مشواره للدفاع عن لقبه الإفريقي، وسعيه لحصد النجمة العاشرة، رغم الظروف التي أقيمت فيها المباراة.

وقال ديانج إن المنافس لم يكن قويًّا ولكن المباراة أقيمت في توقيت صعب وعلى ملعب أرضيته سيئة، وهو ما يجعل النتيجة مقبولة، مشيرًا إلى أن الهدف الذي سجله خلال المباراة كان نتيجة عمل جماعي من الفريق.

وعن منافسات الفريق المقبلة قال ديانج إن كل مباراة لها إعدادها وترتيبها الخاص بها، والأهلي يضم مجموعة مميزة من العناصر التي تعمل على تنفيذ فكر الجهاز الفني.

ووجه ديانج الشكر إلى جماهير الأهلي، مؤكدًا أن الجميع يؤدي بقوة من أجل إسعادهم بالبطولات، متمنيًا استمرار دعمهم وتتويج الفريق بكل البطولات التي يشارك فيها خلال الفترة المقبلة.أليو ديانج: الفوز على سونيديب بداية طيبة.. ونسعى لتحقيق النجمة العاشرة

المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عبر عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب فريق سونيديب بطل النيجر، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن الفريق حقق بداية طيبة في مستهل مشواره للدفاع عن لقبه الإفريقي، وسعيه لحصد النجمة العاشرة، رغم الظروف التي أقيمت فيها المباراة.

وقال ديانج إن المنافس لم يكن قويًّا ولكن المباراة أقيمت في توقيت صعب وعلى ملعب أرضيته سيئة، وهو ما يجعل النتيجة مقبولة، مشيرًا إلى أن الهدف الذي سجله خلال المباراة كان نتيجة عمل جماعي من الفريق.

وعن منافسات الفريق المقبلة قال ديانج إن كل مباراة لها إعدادها وترتيبها الخاص بها، والأهلي يضم مجموعة مميزة من العناصر التي تعمل على تنفيذ فكر الجهاز الفني.

ووجه ديانج الشكر إلى جماهير الأهلي، مؤكدًا أن الجميع يؤدي بقوة من أجل إسعادهم بالبطولات، متمنيًا استمرار دعمهم وتتويج الفريق بكل البطولات التي يشارك فيها خلال الفترة المقبلة.