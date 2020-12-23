تقرير الخبير حول وفاة مارادونا يكشف حقائق جديدة وخطيرة: تم إعطاؤه أدوية ذات تأثير نفسي ولم يتم منحه دواء للقلب

كشف التحقيق التي تجري حاليا بشأن الوفاة المفاجئة للنجم الأرجنتيني دييغو مارداونا عن حقائق جديدة وخطيرة، حيث كشف تقرير الخبير حول وفاة مارادونا أظهر أنه لم يكن هناك أي أثر للكحول أو المخدرات في جسده، فيما تم العثور على عقاقير نفسية التأثير.

وقال أحد محققي القضية لوكالة الأنباء الأرجنتينية "تيلام": "أهم ما تم التوصل إليه حتى الآن في التحقيقات هو أن مارادونا قبل وفاته تم إعطاؤه أدوية ذات تأثير نفسي، ولكن لم يتم منحه أي دواء لمرضه القلبي".

وأوضحت المصادر الطبية المرتبطة بالملف لـ"تيلام" أن مارادونا قبل وفاته تم إعطاؤه أدوية نفسية عديدة مضادة للاكتئاب الشديد والإدمان والصرع، تسبب النعاس وانخفاض القدرة على الاستجابة.

ومن بين أبرز المتهمين حالياً في القضية، الدكتور "ليوبولدو لوك" الذي أجرى عملية جراحية لمارادونا قبل أيام من وفاته، وتتم متابعته بتهمة القتل غير العمد، إلى جانب الممرض المسؤول عن رعاية مارادونا في منزله حيث فقد حياته.



