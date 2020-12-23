شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراته لمواجهة مصر المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف المصري تدريباته مساء اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب بعد حصوله على راحة سلبية ليوم واحد عقب نهاية مباراته أمام أسوان التي جرت أول أمس وانتهت بفوز الفريق البورسعيدي بثلاثية نظيفة.

حرص على ماهر المدير الفني لفريق المصري قبيل بدء المران على الاجتماع بلاعبيه مطالبًا اياهم بطي صفحة مباراة أسوان والتركيز في المباراة المقبلة أمام فريق مصر المقاصة المنتشي بفوزه خارج ملعبه على مضيفه طلائع الجيش بهدفين لهدف ، مؤكدًا للاعبيه أن فريق المقاصة يضم العديد من اللاعبين أصحاب الخبرة والمهارة ويقودهم جهاز فني متميز بقيادة الكابتن ايهاب جلال، الأمر الذي يتطلب الحذر التام على مدار اللقاء.

اشتمل المران على عدد من الوحدات التدريبية البدنية والفنية وهي التي ركز من خلالها الكابتن علي ماهر على القاء الضوء على الجوانب الايجابية والسلبية في أداء الفريق خلال مباراته الأخيرة أمام أسوان ، فيما اختتم المران بتقسيمة مصغرة في منتصف الملعب ركز خلالها الكابتن علي ماهر على تنويع اللعب والضغط في كافة أنحاء الملعب وسرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس وغيرها من النقاط التكتيكية.

حقق فريق المصرى البورسعيدي فوزا سهلا على منافسه أسوان بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.