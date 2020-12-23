شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمي : كان نفسي ابويا يكون موجود في أول فوز لي بمنصب المدير الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف أمير عزمي مجاهد المدير الفني لنادي النجوم انه سعيد بتحقيق أول فوز له في أول لقاء في منصب المدير الفني علي حساب نادي جمهورية شبين بالجولة الخامسة لدوري القسم الثاني علي ملعب شبين.

أكد أمير عزمي انه كان يتمني وجود والده الراحل عزمي مجاهد نجم الزمالك السابق وحضور اول مباراة له في منصب المدير الفني وتحقيق الفوز بهدف في الثانية 30 كأسرع هدف في الدوري.

ياتى هذا فى الوقت الذى حافظ فيه نادى زد بقيادة أسامة نبيه على صدارة المجموعة الثانية بدورى القسم الثانى بعد فوزه على السكة الحديد بهدف مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 12 نقطة ، بينما تجمد رصيد المنافس عند 3 نقاط وأصبح مصير جمعة مشهور المدير الفني للفريق على كف عفريت .

كما نجح منتخب السويس في مواصلة انتصاراته محققا فوزا غاليا على الترسانة بهدف مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 9 نقاط في وصافة المجموعة ، بينما تجمد رصيد الشواكيش عند 6 نقاط وهبط للمركز التاسع ، كما فاز الداخلية على كوكاكولا بهدف مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 8 نقاط ، في الوقت الذى حقق فيه النجوم بقيادة أمير عزمى مجاهد أولى انتصاراته هذا الموسم بالفوز خارج ملعبه على جمهورية شبين بهدف مقابل للاشئ .

وأسفرت باقى نتائج المجموعة عن تعادل المريخ البورسعيدى مع بتروجت بهدف لمثله، وتعادل بورتو السويس سلبيا مع الزرقا، وتحقيق طنطا أولى انتصاراته خارج ملعبه بالفوز على النصر برباعية مقابل هدف ، وتعادل سرس الليان سلبيا مع القناة .