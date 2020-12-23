شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحرم الإسماعيلى من السفر للمغرب ؟ رئيس اللجنة الثلاثية يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون الكرة المصرية أن الإسماعيلى سيسافر بشكل طبيعى للمغرب ، استعدادا لملاقاة الرجاء فى بداية يناير على ملعب محمد الخامس ، فى إياب الدور النصف النهائى ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وكانت اللجنة قد قررت مؤخرا فى اجتماعها الأول إيقاف سفر جميع الفرق الرياضية حتى إشعار آخر والاعتذار عن عدم المشاركة في أي بطولات ودية خلال الفترة المقبلة. وأضاف مجاهد فى تصريحات للموقع الرسمى للأسماعيلي: ”القرار الذى أصدرناه تم فهمه بشكل خاطىء بالنسبة للبعض ، الإسماعيلى يمثل مصر وكأس العرب تعد بطولة رسمية ، لذلك مشاركته بها واجب وطنى”. واستكمل حديثه :”مسئولو الاتحاد العربى أكدوا لى على ضرورة تسليم كافة مستلزمات ومتطلبات السفر سريعا من أجل انهاء الاجراءات”.

وأختتم رئيس اللجنة حديثه :”اتمنى تأهل الإسماعيلى لنهائى البطولة ،وأراه قادرا على حصد اللقب رغم قوة المنافسين”.

كان الإسماعيلى قد اتفق مع طلعت يوسف على دعم الدراويش بصفقات سوبر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ضمن خطة تدعيم الفريق الأصفر لعبور هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها النادى، وهو الأمر الذى دفع طلعت يوسف للموافقة على تدريب الدراويش لاسيما أن الهيكل الحالى للفريق الأصفر لا يرضى طموحات جماهيره ولا يليق بالقطب الثالث للكرة المصرية على حد وصفه.

وكانت آخر تجارب طلعت يوسف التدريبية، مع الاتحاد السكندري في الفترة من مايو 2019 وحتى أكتوبر 2020.

وقاد يوسف الاتحاد خلال تلك الفترة في 36 مباراة بكل المسابقات فاز في 11 وتعادل 15 مرة وخسر 10 مباريات وسجل فريقه 38 هدفا واستقبل 36.

ولم يعرف الإسماعيلي الفوز في أول 3 مباريات في الدورى هذه الموسم، حيث تعادل مع المصرى سلبيا، ومع الإنتاج الحربى 3 /3 وسقط أمام الجونة 2 /1.