شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من محمود علاء بعد إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محمود علاء، نجم دفاع نادى الزمالك، عن رضاه التام بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، حيث نشر صورة له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أتبعها بتعليق: "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.. الحمد لله".





ويخضع الثنائى طارق حامد ومحمود علاء لاعبى الزمالك، لأشعة على الصدر وفحوصات مختلفة منها رسم قلب، وذلك للوقوف على حالتهما الصحية بشكل كامل، إلى جانب قرار الجهاز الطبى لنادى الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة، بخضوع الثنائى لمسحة جديدة خاصة بفيروس كورونا، وذلك وفقا لحالة الثنائى ومدى استجابتهما للعلاج من عدمه، حيث يتابع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق حالة الثنائى على مدار الـ24 ساعة، من أجل التأكيد حول الالتزام التام ببروتوكول العلاج وتنفيذه للتعافى من فيروس كورونا.



محمود علاء

وأثبتت المسحة الطبية التى خضع لها فريق الزمالك والجهاز الفنى والإدارى، أول أمس، الإثنين، إصابة ثنائى الفريق الأبيض طارق حامد ومحمود علاء، بفيروس كورونا وإيجابية العينة التى خضعوا لها، كما أصيب إبراهيم زراع، أحد الاداريين بالفريق بفيروس كورونا، بالإضافة إلى محمد الششتاوى أحد أعضاء الجهاز الطبى.

وبذلك قد يخضع الثنائى طارق حامد ومحمود علاء، لمسحة جديدة، غدا، الخميس، حال تحسن حالتهما الصحية، للوقوف على حالتهما وذلك بعد اعتذار فريق حازيل بطل تشاد، عن القدوم لمصر لخوض مباراته أمام الأبيض فى ذهاب دور الـ 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، التى كان مقررا لها اليوم الأربعاء، ليتم اخطار مسئولى الأبيض رسميًا من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بانسحاب الفريق التشادى وتأهل القلعة البيضاء إلى دور المجموعات مباشرة.