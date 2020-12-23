شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: تأجيل القمة يعكس التخبط داخل اتحاد الكرة ولا يوجد سبب واضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بنادى الزمالك، أن الفريق تفاجئ بقرار تأجيل مباراة القمة بين الزمالك والأهلى في الأسبوع المقبل وتبديلها بمباراتى سموحة والاتحاد.

وقال عصام سالم في تصريحات لبرنامج "أخبارنا" المذاع على قناة الزمالك: "تفاجئنا بتأجيل مباراة القمة ولا نملك إلا أن نستجيب للقرار ولكن كنا نتمنى إقامتها في موعدها، وكل سنة نتمنى إقامة القمة في موعدها واعتبارها كأى مباراة في الجدول ولكن رجعنا لنفس القصة".

وأضاف عصام سالم: "تأجيل القمة ليس له مبرر واضح ولا يوجد ما يمنع إقامتها وتبديلها بمباراتى الاتحاد وسموحة، والكلام على تأجيلها بسبب احتفالات رأس السنة غير مقبول لأن المباراة 28 ديسمبر بالإضافة إلى إلغاء الاحتفالات أصلا برأس السنة بسبب فيروس كورونا، وتأجيل المباراة يعكس التخبط داخل اتحاد الكرة ولا يوجد سبب واضح لتأجيل مباراة القمة ولم نطلب تأجيلها نهائي وبدأنا التخطيط لها وتأجيل القمة أربك حسابات الفريق".

وتابع عصام سالم: "خطاب اتحاد الكرة للزمالك بتأجيل القمة لم يشمل أي أسباب، والتأجيل لم يفد الزمالك ولا الأهلى لأن الفريقين خاضا نهائي دورى أبطال أفريقيا بنفس الظروف من الغيابات، والزمالك نادى كبير ولا يتأثر بالغيابات مهما كان اسم اللاعب".

وطالب عصام سالم اتحاد الكرة بتعيين رئيس للجنة المسابقات بعد رحيل مازن مرزوق قائلا: البطولة شغالة ومش عارفين نكلم مين"، وأضاف: "اللجان المؤقتة التي مر بها اتحاد الكرة أربكت الحسابات ونحتاج جهد كبير لإقناع الاتحاد الدولى بعمل الانتخابات".