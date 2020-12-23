شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج يوجه رسالة إلى جمهور الأهلى بعد الفوز على بطل النيجر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المالى أليو ديانج، رسالة إلى جمهور الأهلى، بعد فوز فريقه على سونيديب بطل النيجر بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بملعب الجنرال سيني كونتشي في عاصمة النيجر نيامي ونشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى رسالة المالى بعد المباراة التي أحرز فيها اللاعب هدف الفوز للمارد الأحمر مهنئا خلالها جمهور القلعة الحمراء.

حقق فريق الأهلي فوزاً هاماً على سونيديب بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم بالنيجر في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بملعب الجنرال سيني كونتشي في عاصمة النيجر نيامي ، وتغلب الاهلي على الظروف الصعبة التى واجهها قبل المباراة من غيابات كثيرة وملعب سيئ للغاية.

المباراة بدأت بشكل هادئ تماماً بسبب أرضية الملعب السيئة للغاية التي كان لها دور في تقييد أداء اللاعبين وتراجع مستواهم بشكل واضح.

حاول الأهلي بتحفظ أداء كرة هجومية عن طريق إنطلاقات طاهر طاهر ومحمد شريف وكهربا مع محاولات من صاحب الأرض لتسجيل خطورة على مرمى الأهلي.

وشهدت الدقيقة 18 بطاقة صفراء للمالي آليو ديانج للخشونة مع أحد لاعبي سونيديب ، وبمرور الوقت حاول صاحب الأرض تقديم كرة هجومية وتصدى محمد الشناوي لهجمة من ناحية الشمال .

حاول الأهلي زيارة شباك صاحب الأرض وأنطلق كهربا بهجمة من ناحية الشمال لكن لم تكتمل قبل أن يرفع بيكهام كرة من ناحية اليمين لم يُحسن ياسر إبراهيم التعامل معها لتضييع فرصة للمارد الأحمر.

وتعرض محمد شريف للإصابة في الدقيقة 31 بعدما تعرض لعرقلة واضحة من أحد لاعبي فريق سونيديب وتلقي العلاج وإستكمل المشاركة في اللقاء ونجح الأهلي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 34 بعدما تلقي ديانج تمريرة جيدة من محمد شريف وسددها داخل شباك صاحب الأرض.

حاول صاحب الأرض العودة للمباراة وتسجيل هدف التعادل مع محاولات أهلاوية لتسجيل هدف ثانً قبل أن ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.