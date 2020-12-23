شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة..هدوء أهلاوي وسونيديب ينشط لإدراك التعادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 75 دقيقة من مباراة الأهلي وسونيديب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بملعب الجنرال سيني كونتشي في عاصمة النيجر نيامي مازالت النتيجة تقدم الأهلي بهدف نظيف سجله آليو ديانج.

المباراة بدأت بشكل هادئ تماماً بسبب أرضية الملعب السيئة للغاية التي كان لها دور في تقييد أداء اللاعبين وتراجع مستواهم بشكل واضح.

حاول الأهلي بتحفظ أداء كرة هجومية عن طريق إنطلاقات طاهر طاهر ومحمد شريف وكهربا مع محاولات من صاحب الأرض لتسجيل خطورة على مرمى الأهلي.

وشهدت الدقيقة 18 بطاقة صفراء للمالي آليو ديانج للخشونة مع أحد لاعبي سونيديب ، وبمرور الوقت حاول صاحب الأرض تقديم كرة هجومية وتصدى محمد الشناوي لهجمة من ناحية الشمال .

حاول الأهلي زيارة شباك صاحب الأرض وأنطلق كهربا بهجمة من ناحية الشمال لكن لم تكتمل قبل أن يرفع بيكهام كرة من ناحية اليمين لم يُحسن ياسر إبراهيم التعامل معها لتضييع فرصة للمارد الأحمر.

وتعرض محمد شريف للإصابة في الدقيقة 31 بعدما تعرض لعرقلة واضحة من أحد لاعبي فريق سونيديب وتلقي العلاج وإستكمل المشاركة في اللقاء ونجح الأهلي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 34 بعدما تلقي ديانج تمريرة جيدة من محمد شريف وسددها داخل شباك صاحب الأرض.

حاول صاحب الأرض العودة للمباراة وتسجيل هدف التعادل مع محاولات أهلاوية لتسجيل هدف ثانً قبل أن ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني بنشاط ملحوظ وهدد مرمى صاحب الأرض أكثر من مرة عن طريق كهربا ومحمد شريف ، حاول فريق سونيديب العودة للمباراة من خلال تشكيل هجمات على مرمى الشناوي لكن دفاع الأهلي أحسن التعامل معها ،

وخرج كهربا في الدقيقة 64 وشارك صلاح محسن بدلا منه ، وأنعش صلاح محسن الشق الهجومي للأهلي قدر الأمكان وحال مع زملاؤه تسجيل هدف ثاني لكن رقابة لاعبي سونيديب وأرضية الملعب السيئة مازالت تحول دون تقديم أي لمحة كروية في المباراة من جانب لاعبي الأهلي.