شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: ثقافة جمهور الأهلى مختلفة.. وطوينا صفحة بطل النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى عن سعادته بفوز فريقه على سونيديب بطل النيجر بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب الجنرال سيني كونتشي ، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

شدد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية لقناة الاهلى على أهمية الفوز خارج الديار على بطل النيجر خاصة في ظل الأجواء الصعبة التي عانى منها المارد الأحمر ومنها تلاحم وضغط المباريات وظروف الطيران والغيابات الكثيرة.

أكد مدير الكرة بالأهلى أنه طوي صفحة بطل النيجر ويستعد للمباريات القادمة من الدوري موجها الشكر للاعبين على الجهد الذى بذلوه في الفوز على سونيديب لافتا إلى أن مشوار البطولة الأفريقية ما زال طويلا.

وشبه سيد عبد الحفيظ كرة القدم بصندوق الدنيا موضحا أنها تحتاج إلى التواضع واحترام المنافس حتى تحقق المكسب والبطولات مشيرا إلى أن جمهور القلعة الحمراء ثقافته مختلفة ويحتاج إلى الفوز البطولات دائما الأمر الذى يضع على اللاعبين مسئولية كبيرة.

وأوضح عبدالحفيظ أن سونيديب فريق يعتمد على الكرات الطويلة والالتحامات، مشيرًا إلى أن المباريات الأولى تكون عصبية وقوية، لأن المنافس يعلم أنه يواجه بطل أفريقيا.

وواصل: "البطولة الأفريقية تشبه الدوري، نعمل على مراحل، فالمجموعات مثل الدوري مرحلة جمع نقاط، والمباريات الأولى تكون قوية وعصبية، في الوقت الذي يدعمنا جمهور كبير مختلف لديه ثقافة المكسب والفوز بالبطولات كل يوم". حقق فريق الأهلي فوزاً هاماً على سونيديب بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم بالنيجر في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بملعب الجنرال سيني كونتشي في عاصمة النيجر نيامي ، وتغلب الاهلي على الظروف الصعبة التى واجهها قبل المباراة من غيابات كثيرة وملعب سيئ للغاية.

المباراة بدأت بشكل هادئ تماماً بسبب أرضية الملعب السيئة للغاية التي كان لها دور في تقييد أداء اللاعبين وتراجع مستواهم بشكل واضح.

حاول الأهلي بتحفظ أداء كرة هجومية عن طريق إنطلاقات طاهر طاهر ومحمد شريف وكهربا مع محاولات من صاحب الأرض لتسجيل خطورة على مرمى الأهلي.

وشهدت الدقيقة 18 بطاقة صفراء للمالي آليو ديانج للخشونة مع أحد لاعبي سونيديب ، وبمرور الوقت حاول صاحب الأرض تقديم كرة هجومية وتصدى محمد الشناوي لهجمة من ناحية الشمال .

حاول الأهلي زيارة شباك صاحب الأرض وأنطلق كهربا بهجمة من ناحية الشمال لكن لم تكتمل قبل أن يرفع بيكهام كرة من ناحية اليمين لم يُحسن ياسر إبراهيم التعامل معها لتضييع فرصة للمارد الأحمر.

وتعرض محمد شريف للإصابة في الدقيقة 31 بعدما تعرض لعرقلة واضحة من أحد لاعبي فريق سونيديب وتلقي العلاج وإستكمل المشاركة في اللقاء ونجح الأهلي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 34 بعدما تلقي ديانج تمريرة جيدة من محمد شريف وسددها داخل شباك صاحب الأرض.

حاول صاحب الأرض العودة للمباراة وتسجيل هدف التعادل مع محاولات أهلاوية لتسجيل هدف ثانً قبل أن ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.