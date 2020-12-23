شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: لم نطلب تأجيل القمة.. ولكن نرحب بأي أمر فى صالح الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك أن إدارة النادي لم تطلب تأجيل مباراة القمة أمام النادي الأهلي والتي كان مقرر لها 28 ديسمبر الجاري بالجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز وأكد السيد في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك أن اتحاد الكرة كان صاحب قرار التأجيل وأن الزمالك جاهز لخوض المباريات في أي وقت .

وشدد نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك فى تصريحات لموقع النادى الرسمى، على أن النادي يرحب بأي قرارات تأتي في الصالح العام للكرة المصرية وأن فريق الكرة يستعد دائما لخوض المباريات سواء بالبطولة المحلية أو ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر مسئولو اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها يوم 28 ديسمبر الجاري، واستبدالها بمباراتي سموحة مع الزمالك ضمن الاسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز في الخامسة من مساء الاثنين المقبل 28 ديسمبر الحالي بستاد برج العرب، ومباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري ضمن الأسبوع الثالث للمسابقة في السابعة والنصف مساء الاثنين 28 ديسمبر الحالي بستاد السلام وي الأهلي، على أن يعلن مواعيد مباراتي الاتحاد مع إنبي والأهلي مع الزمالك ضمن الأسبوع الرابع في موعد لاحق.

وكانت لجنة الحكام باتحاد الكرة فى مأزق بسبب صعوبة استقدام طاقم أوروبى لمباراة القمة التي تجمع الأهلى والزمالك بالدورى الاثنين المقبل الموافق 28 ديسمبر الجارى، فى ظل انتشار فيروس كورونا فى أوروبا واتجاه أغلب دول أوروبا لوقف رحلات الطيران، وتسعى اللجنة حاليا للتواصل مع بعض الاتحادات مثل إسبانيا وإيطاليا وهولندا، على أمل حل الأزمة أو اللجوء إلى حكام أمريكا الجنوبية.

وأرسلت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج، خطابات إلى عدد من الاتحادات الأوروبية التى تستعين بتقنية الفيديو لاستقدام طاقم حكام أوروبى لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك يوم 28 ديسمبر الجارى فى الأسبوع الرابع بالدورى، وعلى رأسها اتحادات إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا وهولندا، على أن يتحمل اتحاد الكرة تكاليف استقدام الحكام الأجانب للمباراة هذا الموسم كما هو متعارف عليه.

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة السعي لتعيين حكام أجانب لمباراة الزمالك والأهلي، المقرر لها 28 ديسمبر الجاري، فى الجولة الرابعة للدورى الممتاز باستاد القاهرة، وأنه تم مخاطبة عدد من الدول لتعيين حكام دوليين لإدارة اللقاء.