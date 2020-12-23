شكرا لقرائتكم خبر عن قمصان: موسيمانى طالب اللاعبين بعدم الالتحامات أمام سونيديب بسبب سوء الأرضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب سامي قمصان مدرب الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على سونيديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقي، رغم الغيابات وارضية الملعب والحرارة عملنا مباراة جيدة وحققنا الفوز في هذه المباراة.

قال في تصريحات لقناة الأهلي: "نلعب على بناء الهجمة من تحت ولكن معظم المباريات الخارجية باستثناء مواجهات فرق شمال افريقيا تكون بالاعتماد على الكرات الطولية بسبب سوء أرضية الملاعب".

تابع أن غياب اللاعب رقم 10 كان أزمة في صفوف الفريق لغياب أفشة وناصر ماهر ووليد سليمان، واستبدلنا بتكتيك جديد وهو اللعب بثلاثة في منتصف الملعب وأعطونا أريحية كبيرة وأعطوا شكل طيب للفريق.

أوضح أن بيتسو موسيماني هو من اختار المعارين العائدين لصفوف الأهلي، وجاء اختيارهم وفقا لمن يناسب طريقة لعبه واكتسبوا خبرات كبيرة، وبدر بانون لاعب دولي وجاء من الرجاء اللي اداءه شبيه بأداء الأهلي.

شدد على أن موسيماني اكد على صعوبة الأرض ونلعب كرة سلسة والا يكون هناك التحام من أجل الخروج من المباراة بدون إصابات وهو ما تحقق، والجهاز الفني سيحدد استعدادات المرحلة القادمة بعد تأجيل مباراة القمة وأتمنى التركيز في المباريات القادمة.