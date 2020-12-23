شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هدف الأهلى في شباك سونيديب في دورى أبطال أفريقيا عن طريق ديانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الأهلى فوزاً مهماً على سونيديب بهدف نظيف خلال المباراة، التى جمعتهما اليوم بالنيجر فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا بملعب الجنرال سينى كونتشى فى عاصمة النيجر نيامى، وتغلب الأهلى على الظروف الصعبة التى واجهها قبل المباراة من غيابات كثيرة وملعب سيئ للغاية.

المباراة بدأت بشكل هادئ تماماً بسبب أرضية الملعب السيئة للغاية التى كان لها دور فى تقييد أداء اللاعبين وتراجع مستواهم بشكل واضح.

حاول الأهلى بتحفظ أداء كرة هجومية عن طريق انطلاقات طاهر طاهر ومحمد شريف وكهربا مع محاولات من صاحب الأرض لتسجيل خطورة على مرمى الأهلي.

وشهدت الدقيقة 18 بطاقة صفراء للمالى أليو ديانج للخشونة مع أحد لاعبى سونيديب، وبمرور الوقت حاول صاحب الأرض تقديم كرة هجومية وتصدى محمد الشناوى لهجمة من ناحية الشمال .

حاول الأهلى زيارة شباك صاحب الأرض وأنطلق كهربا بهجمة من ناحية الشمال لكن لم تكتمل قبل أن يرفع بيكهام كرة من ناحية اليمين لم يُحسن ياسر إبراهيم التعامل معها لتضييع فرصة للمارد الأحمر.

وتعرض محمد شريف للإصابة فى الدقيقة 31 بعدما تعرض لعرقلة واضحة من أحد لاعبى فريق سونيديب وتلقى العلاج وإستكمل المشاركة فى اللقاء ونجح الأهلى فى تسجيل الهدف الأول فى الدقيقة 34 بعدما تلقى ديانج تمريرة جيدة من محمد شريف وسددها داخل شباك صاحب الأرض.

حاول صاحب الأرض العودة للمباراة وتسجيل هدف التعادل مع محاولات أهلاوية لتسجيل هدف ثانً قبل أن ينتهى الشوط الأول بتقدم الأهلى بهدف نظيف.

الشوط الثاني

بدأ الأهلى الشوط الثانى بنشاط ملحوظ وهدد مرمى صاحب الأرض أكثر من مرة عن طريق كهربا ومحمد شريف، وحاول فريق سونيديب العودة للمباراة من خلال تشكيل هجمات على مرمى الشناوى لكن دفاع الأهلى أحسن التعامل معها،

وخرج كهربا فى الدقيقة 64 وشارك صلاح محسن بدلا منه، وأنعش صلاح محسن الشق الهجومى للأهلى قدر الأمكان وحال مع زملاؤه تسجيل هدف ثانى لكن رقابة لاعبى سونيديب وأرضية الملعب السيئة مازالت تحول دون تقديم أى لمحة كروية فى المباراة من جانب لاعبى الأهلي.

وأهدر محمد شريف فرصة تسجيل هدف ثانى للأهلى فى الدقيقة 76 بعدما أنفرد بحارس صاحب الأرض لكنه تباطئ فى التسجيل ليتدخل الحسر وينقذ الموقف، وشارك جيرالدو وأحمد ياسر ريان بدلاً من طاهر محمد طاهر ومحمد شريف، وواصل الأهلى سيطرته على اللقاء وأهدر لاعبيه كثر من فرصة عن طريق صلاح محسن قبل أن ينتهى اللقاء بفوز الأهلى بهدف نظيف.