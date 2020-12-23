شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. حسين عثمان صاحب فكرة إنشاء نادى المقاولون عام 1973 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد نادى المقاولون العرب الذى أنشئ من قبل الشركة نفسها من أبرز الأندية الرياضية فى مصر، لاسيما وإنه يمتلك فريق كرة مميز يشارك فى الدورى الممتاز، ويصارع الكبار على اللقب، بخلاف مشاركته ببطولة الكونفدرالية الأفريقية فى نسختها الحالية.

وكان المهندس حسين عثمان صاحب فكرة إنشاء نادى المقاولون العرب، حيث كان أول رئيس للنادى عام 1973.

ويشغل النادى مساحة 70 فداناً على هضبة عالية بمنطقة الجبل الأخضر بطريق النصر فى حى مدينة نصر، ومن أبرز إنجازات نادى المقاولون الحصول على لقب بطولة أفريقيا للأندية 3 مرات أعوام 1982، 1983، 1996 .

ويعد المقاولون أول نادٍ يصعد من القسم الرابع إلى الممتاز فى 3 مواسم متتالية، واستطاع كسر سيطرة الأهلى والزمالك على بطولة الدورى.

ومن أبرز نجوم ذئاب الجبل جمال سالم وسعيد الشيشينى وحمدى نوح وزيزو وعبد الستار صبرى، ومؤخرا خرج منه محمد صلاح نجم مصر المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى الحاصل على العديد من الألقاب الفردية أبرزها أفضل لاعب فى أفريقيا 2017.