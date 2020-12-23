موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدورى المصري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - موعد مباراة الزمالك وسموحة

يواصل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو استعداداته لمواجهة سموحة بعد تأجيل مباراة القمة أمام الأهلى والتي كانت المفترض أن تقام يوم الاثنين المقبل الموافق 28 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز المصرى.

تأجيل مباراة الاهلي والزمالك

جاء ذلك بعدما قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة استبدال مباراة القمة بإقامة مباراة سموحة مع الزمالك ضمن الاسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز الاثنين المقبل باستاد برج العرب وإقامة مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري على استاد السلام وي الأهلي، على أن يعلن مواعيد مباراتي الاتحاد مع إنبي والأهلي مع الزمالك ضمن الأسبوع الرابع في موعد لاحق.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد سموحة

وتقام مباراة الزمالك وسموحة في الخامسة من مساء الاثنين المقبل، وتذاع على قناة أون تايم سبورت صاحبة حقوق البث الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

يذكر أن الزمالك تأهل إلى دورالـ16 لبطولة أبطال أفريقيا دون أن يخوض مباراته أمام جازيل التشادي، وذلك بعد أن تلقي مسؤولي القلعة البيضاء إخطارا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يبلغه بانسحاب بطل تشاد من البطولة، حيث كان من المفترض أن يلتقي الفريق الأبيض مع بطل تشاد "الأربعاء" في دورالـ32 للبطولة الإفريقية، إلا أن الفريق الضيف تعذر وصوله إلى القاهرة في الموعد المحدد قبل المباراة، ليلعن الكاف صعود أبناء ميت عقبة.

موقف الزمالك في الدوري المصري

ويمتلك الزمالك 4 نقاط في بنك رصيده بالدوري المصري، حيث بدأ مشواره بالفوز أمام المقاولون العرب بهدفين دون رد، قبل أن يتعادل أمام بيراميدز بهدف لكل منهما ضمن الجولة الثانية.

كورونا يهدد الزمالك قبل مواجهة سموحة

وتعرض الزمالك لصدمة كبيرة خلال الأيام الماضية بعد أن أثبتت المسحة الطبية التى خضع لها الفريق والجهاز الفنى والإدارى الاثنين الماضي، إصابة الثنائي طارق حامد ومحمود علاء، بفيروس كورونا، بالإضافة إلى إصابة إبراهيم زراع، أحد الاداريين ومحمد الششتاوى أحد أعضاء الجهاز الطبي.