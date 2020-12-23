شكرا لقرائتكم خبر عن زد يهزم السكة الحديد بهدف والسويس يسقط الترسانة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حافظ نادى زد بقيادة أسامة نبيه على صدارة المجموعة الثانية بدورى القسم الثانى بعد فوزه على السكة الحديد بهدف مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 12 نقطة ، بينما تجمد رصيد المنافس عند 3 نقاط وأصبح مصير جمعة مشهور المدير الفني للفريق على كف عفريت .
كما نجح منتخب السويس في مواصلة انتصاراته محققا فوزا غاليا على الترسانة بهدف مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 9 نقاط في وصافة المجموعة ، بينما تجمد رصيد الشواكيش عند 6 نقاط وهبط للمركز التاسع ، كما فاز الداخلية على كوكاكولا بهدف مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 8 نقاط ، في الوقت الذى حقق فيه النجوم بقيادة أمير عزمى مجاهد أولى انتصاراته هذا الموسم بالفوز خارج ملعبه على جمهورية شبين بهدف مقابل للاشئ .
وأسفرت باقى نتائج المجموعة عن تعادل المريخ البورسعيدى مع بتروجت بهدف لمثله، وتعادل بورتو السويس سلبيا مع الزرقا، وتحقيق طنطا أولى انتصاراته خارج ملعبه بالفوز على النصر برباعية مقابل هدف ، وتعادل سرس الليان سلبيا مع القناة .
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