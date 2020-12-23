طاقم حكام تونسى يدير مباراة بيراميدز والاتحاد الليبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هانى سعيد المدير الرياضى لنادي بيراميدز عن تعيين الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، كاف، لطاقم تحكيم تونسى لإدارة مباراة بيراميدز أمام الاتحاد الليبي في إياب دور الـ32 الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
واختار نادي بيراميدز، السادسة والنصف من مساء يوم 5 يناير المقبل، موعدا لمباراة الإياب بملعب استاد الدفاع الجوى، بعدما فاز بهدف الغاني جون أنطوي في مباراة الذهاب باستاد الإسكندرية.
ويقود المباراة تحكيميا، الحكم الدولى التونسى يوسف السرايرى، ويعاونه محمد بكير المساعد الأول، وأفين حودا المساعد الثانى، والحكم الرابع نعيم حسني، فيما يراقب اللقاء الكينى ريتشارد أوبارى، والمراقب الطبى لفيروس كورونا، الدكتور محمد سلطان من مصر.
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