متحدث الزمالك: العدالة ليست متوفرة في الدوري.. وسندعم فريق الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى الجريتلي:

قال عصام سالم، رئيس المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك، إن اللجنة المسؤولة عن إدارة ناديه، نفذت أشياءً كثيرة خلال الفترة الماضية فكان هناك متأخرات وتم الانتهاء منها.

وأضاف سالم، خلال حلوله ضيفاً بفضائية الزمالك، اليوم الأربعاء:"الموظفون الذين تم انهاء خدماتهم في النادي ومؤمن عليهم سيتم فتح ملفاتهم كما يتم فتح ملفات كثيرة والوقت مضغوط والكل يُطالب، لن نصدر الوهم للناس كل الملفات صعبة ومُعقدة ونسير فيها بشكل جيد ولابد أن يستوعب الناس ذلك ونتحدث أن كل الأمور ستتضح خلال أسبوع".

وأشار رئيس المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك، إلى أنه سيتم دعم فريق القدم خلال الفترة المقبلة بلاعب أو اثنين حسب الاحتياجات، مضيفاً:"العدلة ليست متوفرة في الدوري المصري وهذا ما يخلق حالة من التعصب".

وتطرق سالم في حديثه إلى غياب طارق حامد عن الفريق خلال الفترة المقبلة بعد إصابته بفيروس كورونا، قائلاً:"من الجيد وجود لاعب مثل طارق حامد بالفريق فطارق حامد أصبح يُشعرنا أن بغيابه هناك مشكلة".

واستنكر وأشار رئيس المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك، تأجيل مباراتهم أمام الأهلي في الجولة المقبلة من الدوري، قائلاً:"اتحدى أن يُعلن اتحاد الكرة الأسباب الرئيسية لتأجيل القمة، لكي تؤجل مباراة لابد أن يكون لديك أسبابًا، فكنت أركز في مباراة معينة وأجدني الآن مطالب بالاستعداد لمباراة أخرى، الأمر ليس منطقياً، والرأي داخل النادي نلتزم طالما اتحاد الكرة يرى ذلك".

وأتم رئيس المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك تصريحاته قائلاً:""من يحب الزمالك بجد يحط مصلحته على جنب؛ فالكيان باق والأشخاص زائلون".