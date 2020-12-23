بالفيديو.. لاعب المريخ السوداني يحتفل بهدفه في أنيمبا بـ"توكتوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي: احتفل سيف تيري لاعب المريخ السوداني بهدفه الثالث في مرمى أنيمبا النيجيري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، بطريقة خاصة. وسجل سيف تيري الهدف الثالث الشخصي له ولفريقه برأسية قوية سكنت شباك حارس أنيمبا النيجيري. وركض لاعب المريخ السوداني بعدما أحرز الهدف، ليركب "توكتوك" موجود بجانب أرض الملعب، وقام أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق السوداني بدفع "التوكتوك" وتيري بداخله.

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