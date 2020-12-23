جونسون: كنا نعلم بالصعوبات التي ستواجهنا قبل مباراة سونيديب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد كيفين جونسون المدرب العام للنادي الأهلي، أن لاعبو الفريق كانوا يعلمون بالصعوبات التي كانت ستواجهم قبل مباراة سونيديب، مشيراً إلى أن طريقة اللعب لم تتغير.

واستهل فريق الأهلي مشواره الأفريقي في الموسم الجديد بانتصار خارج الديار أمام سونيديب بطل النيجر بهدف نظيف.

وقال جونسون في تصريحات عقب المباراة لقناة "الأهلي": "يجب أن يعلم الجميع ان موسيماني موجود معنا من خلال توجيهاته، ونتمنى أن تكون عينة موسيماني سلبية عندما نعود للقاهرة وأن يتواجد معنا".

وأضاف: "اللاعبون كانوا يعلمون أن ارضية الملعب سيئة وأن الطقس حار مسبقا قبل المباراة".

وأتم جونسون تصريحاته قائلاً: "يجب أن يأخذ بعض اللاعبين فرصة للعب خلال هذه المباريات، وعلى الرغم من تغيير بعض اللاعبين فإن طريقة اللعب كما هي ولم تتغير".