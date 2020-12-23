مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة بالدورى الإسبانى "بث مباشر"

زوار الوفد الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد وغرناطة ضمن منافسات الجولة الـ15 بالدوري الإسباني.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 29 نقطة، بينما يقع غرناطةفي المركز السابع برصيد 21 نقطة.
ويتكون تشكيل ريال مدريد من: تيبو كورتوا، داني كارفاخال، سيرجيو راموس، رافائيل فاران، فيرلاند ميندي، توني
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