تشكيلة ريال مدريد أمام غرناطة.. بنزيما في الهجوم

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدرب الفني لفريق ريال مدريد تشكيلة الملكي الرسمية لمواجهة غرناطة بعد قليل، على ملعب الفريدو دي ستيفانو في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم "الليجا". وجاءت التشكيلة كالأتي: حارس المرمى: تيبو كورتوا خط الدفاع: ميندي - راموس - فاران - كارفخال خط الوسط: كروس - كاسيميرو - فالفيردي في الهجوم: رودريجو - بنزيما - فاسكيز وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: لونين، التوبي، ناتشو، هازارد، أسينسيو، ماريانو، يوفيتش، أودريوزولا، فينينسيوس، أوديجارد، مارسيلو.

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