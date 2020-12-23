بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة اليوم 23/12 الدوري الإسباني

تتجه أنظار متابعي كرة القدم الإسبانية صوب ملعب الفريدو دي ستيفانو مساء اليوم الأربعاء 23 ديسمبر، حيث ستقام مباراة مرتقبة بين فريقي ريال مدريد وغرناطة، في إطار فعاليات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم 2020/2021.

ويقدم موقع الوفد لمتابعيه مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد غرناطة اليوم، والمقرر إنطلاق صافرة بدايتها في تمام الساعة 9:45 بتوقيت مكة المكرمة، أي التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وستذاع على الهواء حصرياً عبر قناة بي إن سبورت HD1 بأداء صوتي للمعلق حفيظ دراجي.

استمر ريال مدريد بالظهور في أفضل صورة منذ أسابيع وهو يقدم عروض مميزة داخل المستطيل

الأخضر، حيث واصل تحقيق الانتصارات وكان أخرها أمام إيبار بثلاثية لهدف، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن المتصدر الذي انتصر أمس على ريال سوسيداد بهدفين دون رد.

كتيبة الملكي بعد أداء غير مستقر في بداية الموسم، استطاع ترتيب الصفوف والعودة من جديد لسكة الإبداع للدفاع عن لقبه للموسم الثاني على التوالي، ويطمح اليوم إلى تحقيق الفوز من أجل الاستمرار في الضغط على أتلتيكو المتصدر والتساوي معه في النقاط.

وبعد انتصار الأتلتيكو أمس، أصبح ريال مدريد

مطالب بالفوز بأي طريقة لمواصلة تضييق الخناق على المتصدر وعدم الاستسلام لمحاولة خطف الصدارة في الجولات القادمة.

ويستعيد الريال الليلة نجم الفريق إيدين هازارد بعد تعافيه من الإصابة، بالإضافة إلى فيسينسو وإيسكو بعد أن غابا عن لقاء إيبار الماضي.

وفي المقابل، يقدم غرناطة مستوى جيد هذا الموسم وأداء مغاير عن العام الماضي، حيث يحتل المركز السابع برصيد 21 نقطة، بعد الفوز على ريال بيتيس بثنائية نظيفة في الجولة الماضية.

ويطمح غرناطة إلى تحقيق الانتصار وبذل قصارى جهدهم لذلك، رغم علمهم بقوة الخصم، ولكن يريد بأن يتقدم أكثر على جدول الترتيب ومحاولة اقتحاد المربع الذهبي وعدم الرجوع على الخلف.