رابط البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وايفرتون everton vs man united في كأس الرابطة الإنجليزية

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة ضد إيفرتون
تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة ضد إيفرتون مساء اليوم الاربعاء من المتوقع ان يدخل اليوم نادي مانشستر يونايتد المباراة بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي دين هندرسون ، وفي خط الدفاع أليكس تيليس – هاري ماجواير – فيكتور لينديلوف –آرون وان بيساكا ، وفي خط الوسط فريد – بول بوجبا ، وفي خط الوسط الهجومي برونو فيرنانديز ، وفي خط الهجوم خوان ماتا – أنتوني مارسيال – ماركوس راشفورد.
بطاقة مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون
البطولة كأس الرابطة الإنجليزية
الجولة ربع نهائي
موعد المباراة 23-12-2020
توقيت المباراة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر
القناة الناقله بي ان سبورت 2
معلق المباراة سوار الذهب
ملعب المباراة جوديسون بارك
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