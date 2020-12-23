مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون بث مباشر اليوم بتاريخ 23-12-2020 في كأس الرابطة الإنجليزية

مشاهدة رابط البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وايفرتون everton vs man united في كأس الرابطة الإنجليزية مساء اليوم الاربعاء ، وسوف تقام اليوم المواجهة على ارضية ملعب جوديسون بارك معقل نادي ايفرتون مستقبل عليه مواجهة اليوم في دور ربع النهائي من البطولة من امام نظيرة فريق مانشستر يونايتد ، واليوم سوف يبحث كل فريق في المواجهة عن الانتصار من اجل الحصول على بطاقة التاهل للدور القادم من البطولة في نصف النهائي ، وسوف تبدا اليوم الاربعاء الموافق 23 ديسمبر مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون في تمام الساعة الحادي عشر مساءا بتوقيت السعودية والساعة العاشرة مساءا بتوقيت مصر.

مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون

في دور ال 16 من بطولة

كأس الرابطة الإنجليزية حقق نادي مانشستر يونايتد الانتصار خارج ملعبه على خصمه فريق برايتون في المباراة التي انتهت بنتيجة ثلاث اهداف بدون رد ، واليوم سوف يلعب دور ربع النهائي خارج ملعبه من امام نظيرة فريق ايفرتون ، وهو يسعي ان يحقق الفوز من اجل الوصول لنصف النهائي للمنافسه على لقب كأس الرابطة الإنجليزية في النهائي ، واخر مباراة لعبها نادي مانشستر يونايتد قبل مواجهة اليوم كانت من امام خصمه فريق ليدز يونايتد والتي حقق فيها اليونايتد الانتصار الكاسح على ملعبه بنيتجة 6 اهداف مقابل هدفين.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون

فيما نادي ايفرتون مستضيف مواجهة اليوم على ملعبه والذى هو الاخر سوف يبحث اليوم عن الانتصار ولا شئ اخر من اجل الوصول لنصف النهائي ، ونادي ايفرتون في الموسم الحالي من الدوري الانجليزي الممتاز يقدم اداء جيد جدا ، واخر مباراة لعبها الفريق قبل مواجهة اليوم كانت من امام خصمه فريق ارسنال وحقق الفوز في المباراة بهدفين مقابل هدف ، وفي دور ال 16 من بطولة

كأس الرابطة الإنجليزية حقق نادي ايفرتون الانتصار باربع اهداف لهدف من امام خصمه فريق وست هام ، وسوف تنقل اليوم مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون على قناة بي ان سبورت الثانية.