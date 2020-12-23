تنس الصيد في نهائي دوري الأندية

تأهل رجال التنس بصيد الدقى لنهائى دورى الانديه للتنس عقب تغبله فى الدور نصف نهائى على فريق سموحة بنتيجة 8/1 ليضرب موعداً مع الفائز من فريقى الاهلى وسماش فى نهائى البطولة.
مثل الفريق اللاعبين كريم مامون ، شريف مخلوف ، محمد ابو القاسم ، محمد موسى ، على محمد ، عمر خالد ، عبدالله جنيدى ، مجد رامز ، زياد حسام ، على شقير ، عمر مجدى ،عبد الرحمن عمرو ، حسن مجدى ، احمد اسماعيل ، مايكل باسم ، احمد هشام ، محمود احمد ، عبد الرحمن محمد ، حسن محمد ، شهاب الدين ابو جبل ، يوسف طارق ، محمد بلال ، عمر طارق ، زياد محمد ، على عبد الحميد ، عبد الرحمن عادل ، على حازم ، على
يضم الجهاز الفنى والادارى:محمد مدحت موسى المدير الفنى، شريف أسماعيل العسيلى و حسين عبد المحسن و سيد عبد المنعم و حسين ابو المكارم و حسين يوسف صوابى و وليد محمد محمود و عمرو خليفة أحمد و عمرو عبد العزيز و محمود عبد العزيز و محمد هاشم محمد و احمد اسماعيل ابراهيم و كريم حاتم سعيد و علياء فخرى مدربيين، عبد الناصر عبدالله و خالد الجارحى مدربى لياقة ، الدكتور شريف الدجوى طبيب الفريق, سماحة ابراهيم و محمود عبد الرحمن و عبدالله الشهدى و محمد فايز اداريين.
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