تنس الصيد في نهائي دوري الأندية

تأهل رجال التنس بصيد الدقى لنهائى دورى الانديه للتنس عقب تغبله فى الدور نصف نهائى على فريق سموحة بنتيجة 8/1 ليضرب موعداً مع الفائز من فريقى الاهلى وسماش فى نهائى البطولة.

مثل الفريق اللاعبين كريم مامون ، شريف مخلوف ، محمد ابو القاسم ، محمد موسى ، على محمد ، عمر خالد ، عبدالله جنيدى ، مجد رامز ، زياد حسام ، على شقير ، عمر مجدى ،

عبد الرحمن عمرو ، حسن مجدى ، احمد اسماعيل ، مايكل باسم ، احمد هشام ، محمود احمد ، عبد الرحمن محمد ، حسن محمد ، شهاب الدين ابو جبل ، يوسف طارق ، محمد بلال ، عمر طارق ، زياد محمد ، على عبد الحميد ، عبد الرحمن عادل ، على حازم ، علىاحمد.

يضم الجهاز الفنى والادارى:محمد مدحت موسى المدير الفنى، شريف أسماعيل العسيلى و حسين عبد المحسن و سيد عبد المنعم و حسين ابو المكارم و حسين يوسف صوابى و وليد محمد محمود و عمرو خليفة أحمد و عمرو عبد العزيز و محمود عبد العزيز و محمد هاشم محمد و احمد اسماعيل ابراهيم و كريم حاتم سعيد و علياء فخرى مدربيين، عبد الناصر عبدالله و خالد الجارحى مدربى لياقة ، الدكتور شريف الدجوى طبيب الفريق, سماحة ابراهيم و محمود عبد الرحمن و عبدالله الشهدى و محمد فايز اداريين.