يلا شوت | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون بث مباشر اليوم 23/12/2020 في كأس الرابطة الإنجليزية

يتمنى أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن ينجح فريقه في تحقيق كأس رابطة المحترفين هذا الموسم حتى يتذوق الشياطين الحمر طعم البطولات من جديد.

مانشستر يونايتد سيواجه إيفرتون في ربع نهائي كأس الرابطة يوم الأربعاء.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نريد التطور كل

موسم، والتحسن من العام الماضي هو الوصول إلى النهائي".

وأضاف "عندما تصل إلى النهائي هناك شيء واحد فقط مهم وهو رفع الكأس".

يونايتد ودع المسابقة الموسم الماضي على يد جاره مانشستر سيتي في نصف النهائي.

وأتم "نحن في أشد الحاجة إلى الحصول على الكأس. هؤلاء اللاعبون في أمس الحاجة إلى تعلم كيفية الفوز بالبطولات".

لم يفز يونايتد بأي بطولة منذ موسم 2016-2017.