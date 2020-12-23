الكشف عن نتائج التحقيقات في وفاة دييجو أرماندو مارادونا

كشف علم السموم الذي تم إجراؤه في إطار تحقيق في وفاة الراحل دييجو مارادونا أنه لا يوجد كحول أو مخدرات غير مشروعة في جسم النجم الأرجنتيني الذي توفي جراء سكتة قلبية مفاجئة أيام قليلة بعد احتفاله بعيد ميلاده الـ 60 في بيونس آيرس في الأرجنتين.

وكشف تقرير قانوني صدر يوم الثلاثاء أن الأدوية الوحيدة التي تم العثور عليها هي تلك المستخدمة في علاج صحته الجسدية والعقلية أيام قليلة قبل وفاته نهاية شهر نوفمبر الماضي.

وأصدر المدعي العام لسان إيسيدرو المسؤول عن التحقيق الذي يسعى إلى تحديد ما إذا كان هناك أي نوع من سوء التصرف يحيط وفاة الأسطورة الأرجنتيني، بياناً بعد تلقي نتائج الاختبارات.

ومن بين العقاقير التي تم العثور عليها تلك المستخدمة في علاج الاكتئاب والنوبات، وكذلك تلك المستخدمة لعلاج إدمان المخدرات والكحول ومشاكل المعدة، ويشير التقرير إلى أن مارادونا عانى من عدد من المشاكل في الكلى والرئتين والكبد.

وكجزء من التحقيق، تم إجراء العديد من عمليات البحث حول خصائص جراح الأعصاب “ليوبولدو لوك” الذي عالج النجم الارجنتيني في المستشفى، وكذلك طبيبه النفسي، “أوجستينا كوزاكوف”.

كما تم مداهمة الشقة التي يعيش فيها “ماكسيميليانو تريمارتشي”، والذي كان يعمل سائقًا لمارادونا، وتم الاستيلاء على هاتفه المحمول.

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