اخبار السعودية | إحصائية “صادمة” تُوضح تراجع “حمدالله” المُخيف مع النصر!

يُعتبر المهاجم المغربي، عبدالرزاق حمدالله، من أبرز المهاجمين المحترفين الذين مروا على نادي النصر السعودي خلال تاريخه، لكنه يمر بفترة صعبة، وتراجع كبير في مستواه، وعدد أهدافه خلال الموسم الرياضي الحالي.

وتكشف الأرقام أن حمدالله سجل مع النصر هدفين فقط من ركلتي جزاء خلال آخر 10 مباريات، بينما أضاع 3 ركلات جزاء أخرى، وهذه البداية هي الأسوأ للاعب في مسيرته الاحترافية التي بدأت في عام 2011.

وخلال آخر 5 مباريات ببطولة الدوري السعودي، سجل حمدالله هدف وحيد من ركلة جزاء أمام الاتفاق بالجولة السابعة، فيما أضاع ثلاث ركلات جزاء في الدوري، أمام أبها والاتفاق والأهلي.

وبالنظر إلى مسيرة حمدالله، نجد أن أسوأ معدل تهديفي له في أول 9 جولات، كان في موسم 2018-2019 بالدوري السعودي، في عامه الأول مع النصر، عندما أحرز هدفين فقط خلال أول 9 جولات.

وفي فترة لعب مع فريقه السابق أولمبيك آسفي موسم 2011-2012، سجل حمدالله 4 أهداف، ثم 8 أهداف في الموسم التالي، وبعد انتقاله إلى أوليسوند النرويجي أحرز 4 أهداف، وبعدها بدأ مع فريقه الصيني غوانغجو آر أند إف موسمه الأول بهز الشباك 8 مرات في أول تسع جولات، وفي الموسم الثاني بالدوري الصيني انخفض رقمه إلى 3 أهداف، ومع الجيش القطري وصل إلى 8 أهداف بالموسم الأول، وكرر ذات الرقم بموسمه الثاني بقطر.

جدير بالذكر أن حمدالله حقق مع النصر لقب هداف الدوري السعودي مع النصر في موسمين متتاليين، كما فاز بجائزة هداف دوري أبطال آسيا في نسخة 2020.

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