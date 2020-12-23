أخبار برشلونة | اول تعليق من ميسي بعد تحطيم رقم بيليه القياسي

عبر النجم الارجنتيني ليونيل ميسي عن سعادته بتحطيم رقم الاسطورة البرازيلية بيليه اذ أصبح نجم برشلونة أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف مع فريق واحد على الإطلاق.
وحطم ميسي رقم بيليه القياسي مع نادي سانتوس البرازيلي البالغ 643 هدف، في فوز برشلونة بثلاثية نظيفة على بلد الوليد برسم الجولة 15 من الدوري الاسباني ليصل قائد البرسا للهدف رقم 644 مع الفريق الكتالوني كما أنه ساعد فريقه على تحقيق أول فوز في الليجا خارج الديار منذ أكتوبر الماضي.
وقال الهداف التاريخي للدوري الاسباني بهذه المناسبة على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: “عندما بدأت لعب كرة القدم، لم أفكر مطلقًا في أنني سأحطم أي رقم قياسي. وأقل من ذلك الذي يملكه بيليه”.
وتابع: “لا يسعني إلا أن أشكر جميع الذين ساعدوني هذه السنوات، وزملائي في الفريق، وعائلتي، وأصدقائي والذين يدعمونني كل يوم. عناق كبير!”.
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