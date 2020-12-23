سوق الانتقالات| يوفنتوس يزاحم برشلونة على هدفه لتدعيم خط الهجوم

يعد ممفيس ديباي أحد أكثر الأسماء التي يتم الحديث عنها قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث نال الموسم الذي يقضيه في ليون إعجاب عديد الأندية أبرزها برشلونة، والآن يوفنتوس.

ويخضع المهاجم الهولندي لعقد مع ليون الفرنسي حتى نهاية الموسم فقط وقد أشار إلى نيته عدم التجديد والمغادرة في صفقة انتقال مجانية الصيف القادم.

وجعلت هذه الوضعية بعض أكبر الأندية في أوروبا الانتباه لوضعه ومراقبة الأمور بما في ذلك برشلونة، الذي حاول التوقيع معه في سوق الانتقالات الصيفي الماضي ولكن في النهاية لم يتمكن من اتمام الصفقة بسبب الصعوبات الاقتصادية التي واجهوها.

ووفقاً لصحيفة ماركا الإسبانية، لا يزال رونالد كومان حريصًا على جلب مواطنه إلى برشلونة، وعلى الرغم من أن المخاوف الاقتصادية لم تختف، فإن الوضع التعاقدي لديباي يجب أن يجعل الصفقة أكثر قابلية للتطبيق الآن مما كانت عليه في الصيف.

في غضون ذلك، دخل بطل إيطاليا يوفنتوس على الخط لمنافسة برشلونة على التوقيع مع ديباي، حيث أن مدرب البيانكونيري أندريا بيرلو، وفقًا لتقارير مختلفة في إيطاليا، يريد التعاقد مع الهولندي الدولي في يناير، ويرى النادي أنه خيار منخفض التكلفة لإضفاء بعض الجودة على فريقه أثناء الاستعداد للنصف الثاني من الموسم.

بالنسبة إلى ليون الفرنسي، قرار ديباي هو الاختيار ما إذا كان سيستفيد الآن مقابل سعر منخفض أو السماح لمهاجم مانشستر يونايتد السابق بالمغادرة مجانًا في الصيف.

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