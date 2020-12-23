على خطى شقيقه، ثورجان هازارد خارج تشكيلة بوروسيا دورتموند لعدة أسابيع

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الأربعاء، عن غياب جناجه البلجيكي ثورجان هازارد لعدة أسابيع، بعد تعرضه لإصابة عضلية.

كان اللاعب البلجيكي قد عاد إلى تدريبات الفريق يوم الإثنين الماضي، بعد تعافيه من إصابة أخرى، كما أنه تم استبداله في الدقيقة 83 من مباراة دورتموند أمام آينتراخت بروانشفايج بكأس ألمانيا أمس الثلاثاء.

وذكر النادي الألماني في بيان له: “هازارد الآن سيخضع لفترة راحة أخرى”.

كان دورتموند قد بلغ الدور الثالث من بطولة كأس ألمانيا بعد تغلبه على آينتراخت بروانشفايج 2 / صفر.

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الخامس في ترتيب الدوري الألماني برصيد 22 نقطة.