فيجو تسبب في انهاء حلم ريفالدو بالإنتقال من برشلونة إلى ريال مدريد!

اعترف المهاجم البرازيلي السابق ريفالدو، الذي كان له علاقة كبيرة في هجوم منتخب البرازيل مع الظاهرة رونالدو نازاريو، أنه أراد أن يلعب الى جانبه على مستوى الاندية أيضاً، وفي صفوف ريال مدريد تحديداً.

وقال ريفالدو لبيتفير: “لو كنت في المقدمة مع رونالدو في ريال مدريد، لكنا ثنائياً مخيفاً. لقد أظهرنا ذلك بالفعل عندما لعبنا مع البرازيل”.

وتابع مهاجم برشلونة السابق: “للحصول على مزيد من الوقت لتطوير ذلك التفاهم الذي كان لدينا على مستوى الأندية، كان من الممكن أن تجعلنا أكثر فتكًا”.

وأكمل: “كانت الدفاعات تخافنا، بغض النظر عن الفريق الذي لعبنا معه. في ذلك الصيف [عام 2002 بعد التتويج بلقب كأس العالم في كوريا واليابان] وقع رونالدو مع ريال مدريد بعد أن اهتم اللوس بلانكوس بي، لذلك، لو تمكنا من الانضمام معًا، لكان الأمر رائعًا”.

ويعترف ريفالدو بأنه كان قد تلقى انتقادات مماثلة لما تعرض له لويس فيجو قبل عامين لو تم الانتقال إلى ريال مدريد، وأضاف : “لم أكن لأرفض ريال مدريد أبدًا لأنني لعبت لبرشلونة، على الرغم من أن لدي علاقة رائعة مع برشلونة وسيكونون دائمًا فريقي في أوروبا”.

وختم بالقول: “أنا أعلم جيدًا أنه لو كنت قد وقعت لريال مدريد، لكانت الحالة مماثلة لحالة فيغو، لكن في النهاية لم يحدث ذلك”.

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