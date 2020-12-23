اخبار السعودية | لوشيسكو مع الهلال يواصل الاكتساح في رومانيا

حصد مدرب نادي الهلال، رازفان لوشيسكو، على جائزة أفضل مدير فني في رومانيا عن عام 2020، التي تُقدم سنويا من صحيفة “جازيتا سبورت” الرومانية، وذلك بالمناصفة مع مدرب جيانغسو سونينج الصيني، كوزمين أولاريو.

وقال لوشيسكو عقب تتويجه بالجائزة “إنه لشرف عظيم أن أحصل على هذه الجائزة أشكر من أعماق قلبي جميع أعضاء وطاقم فريق الهلال بفضلهم حصلت على هذه الجائزة”.

وأضاف مدرب الهلال “أشكر جميع الذين صوتوا لي للفوز بجائزة أفضل مدرب روماني لعام 2020.. إنه لشرف عظيم أن أحصل على هذه الجائزة التي تعني الكثير بالنسبة لي، كنت دائما اقرأ في صحيفة GSP عن تفاصيل هذه الجائزة وسعيد بحصولي عليها، أتمنى لكم عاما مليئًا بالأفراح والإنجازات”.

واستطاع لوشيسكو الحصول على جائزة أفضل مدرب 3 مرات متتالية، حيث حصدها عام 2018 عندما كان يتولى القيادة الفنية لفريق باوك اليوناني، وحصل عليها مع الهلال عام 2019، ثم في العام الحالي.

وقاد المدرب الروماني الهلال في 62 مباراة، فاز 43 مرة، وتعادل في 12 لقاء، وخسر 7 مواجهات، سجل فريقه 132 هدفًا، واستقبلت شباكه 55 هدفًا، وحصد بطولة دوري أبطال آسيا 2019، الدوري السعودي 2020، كأس الملك 2020، كما حقق المركز الرابع في مونديال كأس العالم للأندية.

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