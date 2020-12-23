أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم فرض عقوبة على كيران تريبير مدافع منتخب إنجلترا وفريق أتلتيكو مدريد، بالإيقاف لـ10أسابيع وتغريمه بـ70 ألف جنيه إسترليني لمخالفته لوائح المراهنات.
وأصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بيانا رسميا بشأن إدانة كيران تريبير الظهير الأيمن لأتلتيكو مدريد لخرق قواعد المراهنات.
وأكد الاتحاد الإنجليزي، أن تريبير قام بتسريب معلومات فى عام 2019 بشأن رحيله عن صفوف توتنهام هوتسبير إلى أتلتيكو مدريد، وهو الأمر الذى ساهم في تحقيق بعد المراهنين للأرباح.
ونفى تريبير (30 عاما) ارتكاب سبع مخالفات للائحة الاتحاد الإنكليزي الخاصة بالمراهنات، التي يقال إنها حدثت في يوليو 2018، ولكن تم ثبوت أربع منها خلال جلسة الاستماع الشخصية.
وسيسري الإيقاف في جميع أنحاء العالم وفي جميع البطولات اعتبارا من 23 ديسمبر بعد التقديم للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
ويواجه تريبير عقوبة الإيقاف لمدة 10 أسابيع إلى جانب تغريمه 70 ألف جنيه إسترلينى، ليغيب اللاعب بشكل أكيد عن مواجهة أتلتيكو مدريد ضد تشيلسي في ذهاب دور الـ16 من دورى أبطال أوروبا، إلا أن اللاعب رفض الاتهام وطلب جلسة استماع.
المصدر: وكالات
كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف لاعب أتلتيكو مدريد 10 أسابيع لتورطه في مراهنات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.