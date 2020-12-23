الامارات | بالفيديو.. رونالدو يحصل على سيارة في دبي رقم لوحتها "CR 7"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. رونالدو يحصل على سيارة في دبي رقم لوحتها "CR 7" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تظهر فيه لوحة سيارة صادرة من دبي، مخصصة لقائد منتخب البرتغال، وهداف يوفنتوس والدوري الإيطالي، النجم كريستيانو رونالدو، وعلقت اللوحة على السيارة الجديدة.

ومن المتوقع أن يصل رونالدو إلى دبي في غضون 48 ساعة المقبلة لقضاء إجازة مع أسرته، والمشاركة في مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، 27 الجاري بفندق أرماني في برج خليفة، وسيحضر أيضا حفل توزيع جوائز "دبي جلوب سوكر".

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