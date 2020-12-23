شكرا لقرائتكم خبر عن فأل خير للأهلي عند قص الأجانب شريط أهدافه الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افتتح المالي أليو ديانج أهداف الأهلي بالنسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا 2020-2021، بتسجيل هدف فوز فريقه في مستهل مشواره بالمسابقة على حساب سينوديب بطل النيجر على ملعب الأخير بذهاب الدور الـ 32.

أليو ديانج بات ثالث لاعب أجنبي يقص شريط أهداف الأهلي في دوري أبطال أفريقيا على مدار تاريخ مشاركات الفريق، حيث سبقه من قبل الثنائي، البرازيلي فابيو جونيور، والتونسي علي معلول.

ويعتبر البرازيلي فابيو جونيور هو أول الأجانب الذين قصوا شريط أهداف الأهلي في مستهل نسخة من دوري الأبطال وذلك بهدف مبكر في شباك البن الاثيوبي بإياب دور الـ 32 لدوري الأبطال 2012.

وعاود السيناريو التونسي علي معلول بافتتاح أهداف الأهلي في النسخة الماضية 2019-2020 بهدف في شباك اطلع برة الجنوب السوداني في ذهاب الدور التمهيدي للمسابقة.

وبات ديانج هو ثالث الأجانب الذين يقصوا شريط أهداف الأهلي في مستهل مشواره بدوري الأبطال.

الطريف في الأمر أن الأهلي قد تُوج بدوري الأبطال في نسختي 2012 و 2019-2020 عندما قص الثنائي الأجنبي شريط الأهداف للفريق في المسابقة، فتُرى هل يتكرر السيناريو مجدداً مع افتتاح المالي ديانج أهداف المارد الأحمر في النسخة الجديدة؟