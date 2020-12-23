شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت سادس مرة.. الأهلي يحسم أولى مبارياته الخارجية عقب اعتلاء ‏أفريقيا عرش ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراته أمام نظيره سونديديب بطل النيجر وعاد بالفوز من خارج حدود مصر في مشتهل مشواره نحو الحفاظ على لقبه، وذلك بذهاب دور الـ 32 لرابطة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي استطاع حسم أولى مبارياته الخارجية في بطولات الأندية الأفريقية بعد تتويجه بلقب قاري للمرة السادسة في تاريخه.

ومع أول تتويج للأهلي ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 1984، استهل المارد الأحمر مشواره في نسخة 1985 من البطولة ذاتها بالفوز خارج ملعبه على حساب مستقبل المرسى التونسي بهدف دون رد.

وعقب تتويجه بلقب دوري الأبطال 2005، يستهل الأهلي مشواره بنسخة 2006 بالفوز خارج ملعبه على حساب توسكر الكيني بهدفين دون رد في كينيا.

ويحقق الأهلي لقب دوري الأبطال 2008، ومع أول مباراة خارجية له في نسخة 2009 في إياب دور الـ 32 تحسم رأس فلافيو فوزاً للمارد الأحمر على حساب يانج أفريكانز من قلب تنزانيا.

يعود الأهلي لاعتلاء عرش أفريقيا في 2012 ويظفر بلقب دوري الأبطال، ليستهل رحلته في الدفاع عن اللقب في نسخة 2013 بفوز خارجي جديد على حساب توسكر الكيني بنتيجة 2/1.

ويعقب عناق الأهلي للقبه الأول بالكونفدرالية في 2014، استهلال الفريق مشواره في دوري الأبطال 2015 بالفوز بثنائية نظيفة على جيش فريق الجيش في رواندا.

ويحقق الأهلي فوزاً ثميناً على حساب سونيديب بطل النيجر بهدف دون رد اليوم الأربعاء بملعب الأخير في ذهاب دور الـ 32 لرابطة دوري الأبطال 2020-2021 عقب عناق المارد الأحمر الأميرة السمراء في النسخة المنصرمة.