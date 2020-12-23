شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من محمود علاء بعد إصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نشر محمود علاء، نجم دفاع الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، في أول تعليق له عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأرفق «علاء» بالصورة تعليقًا قال فيه: «قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.. الحمد لله».

وسيخضع اللاعب برفقة طارق حامد لمسحة جديدة غدًا للاطمئنان عليهما.