شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة النسائية يفوز على لبنان وديا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 عام، بقيادة أحمد رمضان المدير الفني، الفوز بثلاثية علي المنتخب اللبناني في التجربة الودية الدولية التي جمعت المنتخبين علي ارض ملعب استاد اتحاد الشرطة الرياضي بالعاباسية، ضمن استعدادات منتخبنا الوطني لتصفيات كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم.

وجاءت المباراة قوية من جانب المنتخب الوطنى للسيدات منذ البداية واحرزت نادية رمضان الاهداف الثلاثة للمنتخب.