شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: الزمالك المنافس الوحيد للأهلي وأحترم جماهيره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد أحمد بلال، نجم الأهلى السابق، أن الزمالك المنافس الأول والوحيد للقلعة الحمراء موضحا أن الأبيض فريق كبير وله تاريخ عريق.

وقال بلال في تصريحات بـ«استاد المصري اليوم» مع الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الزمالك ينافس على أي بطولة مثل الاهلى فهو فريق كبير وله تاريخ عظيم وأحترم جماهيره وهو منافس الأحمر الوحيد».

وأضاف: «الأهلى يدخل أي بطولة يريد الفوز بها ولديه خطط طويلة الأمد ولا يلعب إلا على الفوز فقط ولديه مقومات مثل الاندية العالمية».