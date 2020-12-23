شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى لليد يقرر توفير طائرات خاصة للمنتخبات المتعثر توجهها للمونديال بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع الاتحاد الدولي لكرة اليد، خطة لحل الأزمة المنتظرة قبل بطولة كأس العالم للعبة التي تقام فى مصر في الفترة بين 13 إلى 31 يناير المقبل، حيث من المتوقع ان تقوم بعض الدول المشاركة فى البطولة بإغلاق مطاراتها بسبب فيروس كورونا.

وأعلن هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، في بيان رسمي أن الاتحاد الدولي قرر إرسال طائرات خاصة لاستقدام المنتخبات المشاركة حال إغلاق بعض الدول للمطارات قبل سفر المنتخبات إلى مصر لخوض المونديال.

وتقام منافسات البطولة في 4 صالات، هي صالة ستاد القاهرة وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة برج العرب، وصالة 6 أكتوبر. الوضع في مصر

اصابات 126,273

تعافي 107,162

وفيات 7,130

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الدولى لليد يقرر توفير طائرات خاصة للمنتخبات المتعثر توجهها للمونديال بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.