شكرا لقرائتكم خبر عن التقرير الطبى يبرئ مارادونا من شرب الكحول والمخدرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف التقرير الطبي، الذي تم إجراؤه في إطار التحقيق في وفاة أسطورة كرة القدم، دييجو أرماندو مارادونا، أنه لم يكن هناك كحول ولا مخدرات في جسده، لكن كانت هناك أدوية مختلفة لعلاج صحته الجسدية والعقلية، حسبما أفادت مصادر قضائية.

وأصدر مكتب المدعي العام في سان إيسيدرو، المسؤول عن القضية التي تسعى إلى تحديد ما إذا كان هناك أي نوع من الممارسات الخاطئة، فيما يتعلق بصحة وعلاج مارادونا، بعد تلقي تقرير السموم والتشريح المرضي للجثة.

ومن بين هذه الأدوية، تبرز عقاقير لعلاج نوبات الصرع ومضادات للاكتئاب، بالإضافة إلى أدوية ضد أمراض أخرى جسدية. الوضع في مصر

اصابات 126,273

تعافي 107,162

وفيات 7,130

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